Manutenzione dei sentieri, in missione 28 volontari al Rifugio Battisti

Tre giorni (dal 5 al 7 giugno) al Rifugio Battisti ben 28 volontari della Sezione Cai di Reggio Emilia, impegnati nella manutenzione dei sentieri del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Sono intervenuti sui sentieri di una vasta zona compresa tra Pian Vallese, Civago, Passo delle Forbici, Abetina Reale, Monte Prado, Bargetana, Passo di Pradarena, Presa Alta. Sono stati impegnati soci della Sezione e delle Sottosezioni di Scandiano, Novellara, Cai Val d’Enza Geb e "Cani Sciolti" di Cavriago. L’attività nei tre giorni ha riguardato 15 sentieri tra i più frequentati, diretti ai rifugi della zona per complessivi 102 km: sono stati rimossi tronchi e rami sul percorso, rinfrescati o rifatti i segni bianchi e rossi, posizionati nuovi pali e frecce. "L’idea di concentrare in tre giorni la manutenzione di tanti sentieri – spiega Elio Pelli, responsabile della Commissione Sentieri del Cai –, sembrava azzardata. Alla fine, grazie specialmente ad un gruppo di volontari eccezionale, abbiamo realizzato tutto il programma che avevamo predisposto assieme ai vari gruppi. Sono state tre giornate faticose – 102 km di manutenzione sono un bel risultato – ma siamo molto soddisfatti, anche per il lavoro coordinato tra Sezione e Sottosezioni. Con noi c’era anche Mario Soncini, il veterano dei manutentori del Cai". Il neo-presidente del Cai reggiano Alberto Fangareggi: "Queste tre intense giornate al Battisti evidenziano il nostro costante impegno per i sentieri e per lo sviluppo sostenibile della montagna".