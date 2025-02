Manutenzione dei sentieri. Parole di fuoco tra sindaco e Cai

C’è nebbia sui sentieri Cai del Comune di Ventasso. I rapporti tra il Cai di Reggio e il sindaco Enrico Ferretti si sono interrotti dopo il mancato rinnovo della convenzione di manutenzione dei sentieri Cai da parte dell’Amministrazione. Intanto prosegue senza risparmio lo scambio di opinioni tra i due enti attraverso i social partendo dal 2021, ossia dall’insediamento della nuova amministrazione Ferretti che decise di non rinnovare il patto. Può sembrare un controsenso se si pensa che l’obiettivo dichiarato del sindaco Ferretti è di incentivare qualsiasi forma di turismo sportivo, lo ha sottolineato anche lunedì sera nell’incontro sul "Piano triennale dello sport Emilia Romagna", in quanto assessore allo sport dell’Unione Comuni Appennino.

"Il Comune di Ventasso – ha spiegato Ferretti – non ha volutamente rinnovato l’accordo con il Cai evidenziando che dalla convenzione non possono tagliare alberi o ramaglie con diametro superiore ai 5 cm. Un’assurdità. Inoltre, il Cai di Reggio, durante gli incontri pubblici ha denigrato il nostro territorio e i nostri operatori, ed è contrario anche agli impianti di risalita. Inoltre, si arroga il potere di chiudere o aprire sentieri senza neppure comunicarlo al Comune. Noi abbiamo scelto di sostenere le associazioni locali che davvero tengono aperti i sentieri ma anche le strade interpoderali".

Pronta la risposta del Cai: "Il Cai rimane allibito nel leggere alcuni commenti e in particolare quello del sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti, pieno di inspiegabile astiosità e inesattezze". Tra le inesattezze c’è anche il compenso dato al Cai che non è di 5.000 euro come dice Ferretti ma di 3.000 euro. "Non comprendiamo perché debba essere denigrato il lavoro di almeno un centinaio di volontari del Cai impegnati su buona parte dell’Appennino reggiano e anche in pianura", prosegue la nota. "La quasi totalità dei Comuni su cui insiste la rete sentieristica reggiana è convenzionata con il Cai, con risultati che sono valutati molto positivamente sia dalle amministrazioni che dagli escursionisti. Il Cai non chiude i sentieri, vengono chiusi per motivi di sicurezza solo da ordinanze dei sindaci e, se del caso, non necessariamente, anche dietro indicazioni del Cai. Se non ci fossero i volontari del Cai avremmo già chiuso tantissimi percorsi".

Settimo Baisi