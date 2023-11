Manutenzione del Lago Rabona. Il sindaco: "Servono volontari"

Appello del sindaco di Rolo, Luca Nasi, per aderire all’associazione Pescatori Rubona, che unisce appassionati di pesca e natura che frequentano il Lago Rubona, in paese. L’area è di proprietà comunale, concessa in uso in cambio della manutenzione dello spazio di grande valore ambientale. Ma servono altri volontari e soci che possano occuparsi di quello spazio.

"Spero che si possa ampliare il bacino di volontari coinvolti – dice il sindaco Nasi – il cui impegno è fondamentale per la gestione degli spazi convenzionati, sempre rimarcando il sostegno e il supporto dell’amministrazione comunale a tutte le realtà dell’associazionismo rolese, da sempre fiore all’occhiello del nostro territorio".

Fino a dicembre la tessera per i soci costa 10 euro, da primavera il costo è 20 euro. I volontari dell’associazione sono a disposizione sul posto per informazioni. Con l’emergenza pandemica anche il lago e le attività svolte dai pescatori si sono interrotte, ma fortunatamente sono poi ripartite, potendo contare ora su oltre 150 volontari soci, di cui molti provenienti da fuori, attirati dalla suggestione di questo spazio naturale, che si trasforma in una realtà importante sia sul piano ambientale, oltre che dal punto di vista sportivo e aggregativo.

"Il Comune di Rolo – aggiunge il primo cittadino – ha sempre affiancato l’associazione nella messa a norma delle attrezzature presenti, ma la vera spina dorsale di questa realtà sono le persone che popolano e vivono il lago Rubona, per cui sarebbe importante poter contare su nuovi volontari che si occupino di svolgere le attività dell’associazione e di curare gli spazi oggetto della convenzione". Un modo per contribuire a salvaguardare uno spazio ambientale di elevato interesse.

Antonio Lecci