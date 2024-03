Manutenzione del verde. Investimento da 24mila euro

I recenti cedimenti di piante e grossi alberi, a ogni forte vento o temporale, rendono necessario un impegno maggiore per la manutenzione del verde pubblico a Correggio. In questi giorni si sta svolgendo in intervento avviato dal Comune su quasi cinquanta alberi, in particolare al parco dell’ex scuola di Mandrio. Il costo delle operazioni è di quasi 24mila euro. E stanno per iniziare i controlli fitostatici delle alberature nei viali del centro storico, il censimento dei tigli in centro, piantumazioni di alberi e la potatura nell’area della scuola di Fosdondo. Di recente sono stati effettuati interventi al parco Merulo, sempre a Correggio.