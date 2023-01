Manutenzione delle telecamere

1 Videosorveglianza

Non tutte le telecamere di sorveglianza pubblica sul territorio di Correggio sono regolarmente funzionanti. Per alcuni impianti è necessario un intervento urgente di manutenzione o di sostituzione di telecamere che non risultano attive, oltre al danneggiamento della fibra ottica a servizio della struttura di Canolo. Inoltre, risultano problemi alle telecamere delle scuole medie Andreoli, al parcheggio della palestra di Budrio, alla rotatoria tra via Modena-viale dei Mille, alla telecamera di Porta Modena (direzione ospedale).

2 L’incarico

Con un’apposita delibera è stato affidato l’incarico per l’esecuzione dei lavori, per un importo di quasi 16 mila euro. L’incarico è stato affidato alla società Bieffedue, con sede a Corcagnano di Parma.