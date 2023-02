Manutenzione di strade, marciapiedi e arredo urbano

L’amministrazione comunale di Rio Saliceto ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali, marciapiedi e arredo urbano per il 2023, utilizzando un contributo ministeriale per coprire i costi, che ammontano a 12.500 euro. Una somma prevista quest’anno e che si aggiunge ad altri 25 mila euro destinati allo stesso ente pubblico locale nel 2022.

Ovviamente la situazione generale non potrà essere risolta con queste cifre, piuttosto modeste rispetto alle necessità complessive, ma si tratta di un passo avanti per migliorare la qualità di strade e percorsi ciclopedonali in paese, anche nell’ambito di un progetto più generale per favorire una mobilità sostenibile tra le zone del centro abitato e la prima periferia riese.

Il progetto prevede la riparazione di tratti di strade, manutenzione dei marciapiedi in pietra e asfalto con rifacimento sottofondi e ricollocamento dei cordoli, sistemazione di marciapiedi in autobloccanti o qualunque materiale si trovi allo stato attuale dei percorsi di proprietà comunali, fino alla riparazione-riqualificazione dell’arredo urbano.