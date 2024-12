Manutenzione lungo il Po. Ritrovato un ordigno bellico

Una bomba risalente alla seconda guerra mondiale è stata rinvenuta nella golena del Po. Si tratta dell’ennesimo rinvenimento di ordigni bellici nell’area del grande fiume. Stavolta è accaduto tra Brescello e Viadana, sulla sponda lombarda pur se geograficamente in territorio brescellese. Il rinvenimento si è verificato durante un intervento di manutenzione in corso sugli argini. Sono intervenuti i vigili del fuoco con le forze dell’ordine. In seguito a un sopralluogo, gli specialisti del 2° Reggimento Genio Pontieri, per motivi di sicurezza, hanno disposto lo sgombero dell’area nel raggio di 826 metri intorno all’ordigno.

È stato ordinato il divieto di accesso alle aree interessate, comprendendo un quartiere residenziale con un centinaio di edifici evacuati e allestimento di un punto di accoglienza nella cittadina lombarda. Chiuso al traffico un tratto dell’ex strada Castelnovese con le deviazioni segnalate in loco. Ferma anche la navigazione sul Po nei pressi dell’ordigno. Nessun provvedimento è invece adottato nella zona reggiana, in quanto il raggio di azione dell’ordigno è distante da abitazioni, attività, aziende e piste ciclabili in territorio di Brescello.