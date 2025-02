Manutenzione post alluvione: "Intervento da 91mila euro"

Stanno per concludersi i lavori di consolidamento della scarpata di valle e di regimazione idraulica in via Conti, a San Polo d’Enza e di consolidamento di un movimento franoso sulla strada pubblica di via Fosse Ardeatine, nel territorio di Quattro Castella.

Questo duplice intervento di manutenzione straordinaria è finanziato dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale per 91 mila euro e si è reso necessario "a seguito della persistente presenza di movimenti di versante che hanno causato cedimenti della sede stradale, aggravati dagli eventi alluvionali che si sono abbattuti sul comprensorio tra il 2023 e il 2024" riferisce la Bonifica.

Nel dettaglio, a San Polo d’Enza è stato effettuato il consolidamento della scarpata stradale in via Conti anche attraverso la realizzazione di una gabbionata per porre in sicurezza il versante; mentre a Quattro Castella è stato consolidato un movimento franoso che aveva colpito la scarpata di valle sulla strada pubblica via Fosse Ardeatine: "Anche qui – precisa l’ente – si è optato per la realizzazione di una gabbionata per mettere in sicurezza il versante coinvolto".

"Il monitoraggio costante sul territorio e la reciproca sinergia tra gli enti ci ha consentito, ancora una volta, di intervenire a beneficio del territorio e delle sue comunità – ha sottolineato Lorenzo Catellani, presidente dell’Emilia Centrale – attraverso il ripristino di due capillari arterie comunali, necessarie al collegamento di piccoli borghi con la viabilità maggiore".