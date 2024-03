Manutenzione sentieri, convenzione Cai-Comune

L’atto di rinnovo della convenzione tra il Comune di Vetto e il Cai di Reggio, relativo alla manutenzione ordinaria dei sentieri, è stato sottoscritto ieri dal sindaco di Vetto, Fabio Ruffini e dal presidente del Cai, Stefano Ovi; il rinnovo ha la validità tre anni con proroga ad altri tre. Presenti alla firma della convenzione anche i rappresentanti della Commissione Sentieri e Cartografia del Cai, con il suo responsabile Elio Pelli ed Ettore Buccheri. Il sindaco Ruffini ha detto: "Il rinnovo della convenzione è senz’altro importante per la valorizzazione turistica del territorio di Vetto, che presenta caratteristiche di grande interesse per gli escursionisti. È una conferma anche dell’interesse del Cai per le nostre montagne: pensiamo solo all’attività di ricerca sviluppata negli anni dal comitato scientifico del Cai, soprattutto nella storica valle del Tassaro e borgo di Crovara". Il presidente del Cai, Stefano Ovi ha aggiunto: "L’intenso lavoro dei nostri volontari sulla rete escursionistica continua a essere rafforzato dai rapporti di collaborazione con le diverse realtà locali, come la cooperativa di comunità Il Pontaccio di Vetto, la Pro Loco e il Gruppo Protezione Civile Ana e l’Mtb Vetto. C’è un ottimo rapporto di collaborazione e di stima". La rete escursionistica di Vetto curata dal Cai è di 47 km. Si tratta di 10 sentieri, comprese le varianti, tutti di grande interesse storico, culturale e ambientale. Molto importante per il territorio vettese è il passaggio del Sentiero dei Ducati, il lungo cammino che collega Reggio Emilia a Sarzana e Luni: un sentiero che attraversa tutto il comune di Vetto in due delle sue tappe più belle, dal Tassobbio a Gottano.

s. b.