Manutenzione stradale, il Comune investe 187mila euro

Il Comune di Albinea anche quest’anno effettua la manutenzione straordinaria delle strade comunali e marciapiedi. Si tratta di un investimento, nel 2025, di 187.200 euro e le operazioni avverranno su alcuni tratti di via Vallisneri, via Oliveto, via Monterampino, via Caduti per la Libertà, via San Giacomo, via Chiesa, via Castellana, via Cà de Mori, via Peri, via Roncosano, via Franchetti e via Campanini. Verrà rifatto il manto di alcuni tratti dei marciapiedi in via Don Sturzo, via Bassi, via Vittorio Emanuele II, via Garibaldi, via Cosmi-via Grandi e via Campanini. Saranno concretizzati sei dossi per rallentare la velocità dei veicoli in alcuni tratti del paese trafficati: via Garibaldi, via Morandi, via Caduti per la Libertà, via Don Sturzo, via San Giacomo e via Romesino. Per il vicesindaco Daniele Menozzi (foto) dopo "aver effettuato i sopralluoghi e raccolto le sollecitazioni dei cittadini, come ogni anno interveniamo sui tratti in cui è necessario. Sottolineo la realizzazione dei dossi dove reputiamo sia necessario imporre un rallentamento dei veicoli e mettere in sicurezza il passaggio dei pedoni".

m. b.