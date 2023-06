"Manutenzione straordinaria entro il mese"

di Francesca Chilloni

Nessun rischio in caso fosse necessario attivare le Casse d’espansione dell’Enza a Montecchio. E sul piatto ci sono 850mila euro di stanziamenti per ripulire la zona. Lo assicura dalla sede di Parma l’Agenzia interregionale per il fiume Po, che ha il compito di gestire il demanio idrico nel bacino del Grande Fiume e dunque anche sugli affluenti. I tecnici, interpellati nelle scorse ore, sottolineano come le ramaglie e i rifiuti presenti all’altezza del ’pettine’ in ogni caso non impediscono il deflusso delle acque, "come è evidente osservando il manufatto nel suo insieme".

A breve comunque inizieranno dei lavori di manutenzione straordinaria della briglia selettiva di monte della cassa di espansione, il manufatto che ha la funzione appunto di convogliare e filtrare il materiale che viene trasportato la corrente a valle. Il cantiere aprirà entro il mese di giugno e nell’ambito di tale intervento saranno anche asportate le ramaglie attualmente presenti. Per gli interventi lungo l’Enza e sui manufatti delle casse di espansione sono stati spesi da Aipo dal ’18 al ’22 circa 5 milioni. Gli interventi hanno riguardato la manutenzione straordinaria della vegetazione ripariale, con il taglio di cespugli ed alberi spontanei. Sono state effettuate modifiche alla morfologia fluviale "finalizzate a una migliore capacità di laminazione e alla riduzione della velocità di transito della piena, tramite la riapertura di canali secondari". Anche in passato sono stati effettuati interventi per la rimozione di tronchi, rami e legname. Gli ultimi cantieri sono stati finanziati a fine marzo: a Montecchio sono affidati i lavori urgenti proprio per la cassa d’espansione di valle per "la regolarizzazione della sezione di deflusso del torrente ed il ripristino della platea", con le squadre di Aipo direttamente in campo.