Manutenzione sul Crostolo. AiPo: "Lavori imminenti"

Saranno effettuati a breve scadenza i lavori di manutenzione all’interno dell’alveo del torrente Crostolo. Lo garantiscono i vertici di AiPo, rispondendo alle sollecitazioni dei cittadini di Santa Vittoria di Gualtieri, preoccupati della situazione nel tratto di corso d’acqua che attraversa il centro del loro paese, con una vera e propria "giungla" che si è creata nell’alveo, con possibili rischi di esondazioni in caso di piene. L’assessore comunale Marcello Stecco, proprio attraverso il Carlino, aveva segnalato la potenziale situazione di rischio.

"Abbiamo ottenuto di recente i fondi per eseguire le manutenzioni. Cinque milioni – dicono da AiPo – sono arrivati da fondi regionali per finanziare i lavori. Di conseguenza lo staff tecnico provvederà quanto prima a completare le corrette manutenzioni ordinarie. Inoltre, entrando nello specifico del torrente reggiano, è stato già inserito nella seconda fase di mitigazione del rischio idraulico residuo, a seguito degli eventi alluvionali del maggio scorso".

Significa l’esecuzione di ulteriori interventi per un valore complessivo di quasi otto milioni di euro lungo tutta l’asta del Crostolo. "Per l’approvazione di questa richiesta si è oggi in attesa dell’ordinanza relativa da parte della struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo", aggiungono da AiPo.

Il quadro si completa e si integra con 6,3 milioni di euro che la stessa agenzia ha recentemente appaltato per adeguamento strutturale e impiantistico della cassa di espansione del torrente Crostolo, a monte della città di Reggio.

Antonio Lecci