"Manutenzione sul Crostolo, interventi per 7 milioni di euro" AIPO ha programmato interventi di manutenzione straordinaria e pulizia di sponde e vegetazione per un totale di 7 milioni. La provincia reggiana è inclusa nelle ordinanze per gli eventi alluvionali. Per la cassa di espansione del Crostolo, lavori di consolidamento finanziati dal Pnrr. Entro il 2025 la prova di invaso.