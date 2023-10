"Manutenzione Torre Civica Scandiano: interrogazione consiglieri"

Un’interrogazione sullo stato di manutenzione della torre civica di Scandiano è stata presentata dai consiglieri comunali del gruppo misto Enrico Ferrari (primo firmatario, foto), Alessandro Nironi Ferraroni e Chiara Ferrari. L’opposizione ricorda che la torre civica, denominata il Campanone, è uno dei monumenti storici più importanti del comune di Scandiano. I consiglieri segnalano che alcune "tra le parti più rilevanti sono in uno stato di conservazione non consono: la targa di marmo descrittiva è danneggiata al punto da rendere illeggibile alcune parole, i due orologi sono ormai quasi completamente sbiaditi, l’affresco sul lato est è ormai irriconoscibile". La minoranza chiede chiarimenti alla giunta, in particolare "se la manutenzione della torre civica faccia capo al Comune" e quali attività rimediali l’amministrazione "intenda implementare".