Manutenzioni alla rete idrica a Fabbrico, possibile interruzione dell'acqua

Salvo meteo avverso, domani dalle 8 alle 13 sono previste manutenzioni alla rete idrica in via Trieste, a Fabbrcio, con possibile interruzione dell’erogazione dell’acqua nella zona compresa tra via Trieste, via Naviglio, via Righetta, via Ca Ronfa, via Boiardo, via Ariosto,via Tasso e via XXV Aprile. L’erogazione potrebbe essere ripristinata in qualsiasi momento.