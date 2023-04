Reggio: la Mapei presenta il restyling dello stadio e chiude le polemiche: “Scalinata tricolore e bandiere ovunque”. Ma i tifosi contestano

Reggio Emilia, 12 aprile 2023 – La società Mapei Stadium ha presentato stamattina il progetto di restyling estetico (e non solo) dello stadio di Reggio Emilia che comprende anche la realizzazione di un’illustrazione di Olimpia Zagnoli, artista di origine reggiana e di fama internazionale. L’opera – intitolata All Together Now, ispirandosi ai tifosi del Liverpool che cantano She Loves you dei Beatles ad Anfield – campeggerà sul telone della facciata ovest (quella principale che si affaccia su Piazzale Atleti Azzurri d’Italia).

Una collocazione che aveva fatto esplodere le proteste dei tifosi della Reggiana dopo l’anticipazione di Carlino Reggio perché va di fatto a sostituire il Tricolore – simbolo della città che è la culla della bandiera nazionale – che occupa oggi l’insegna. Una delegazione di una ventina di ultras di Teste Quadre e Gruppo Vandelli ha chiesto di poter entrare alla conferenza stampa di stamattina, ma è stato risposto loro che si trattava di un evento dedicato ai giornalisti. Così, fuori dallo stadio, hanno dato vita ad una sorta di protesta silenziosa con fumogeni di colore granata (VIDEO). A presidiare il flash-mob, anche carabinieri, polizia e uomini della Digos.

Tricolore che però sarà più che presente in realtà nel progetto illustrato da Mapei. I gradoni della scalinata d’ingresso alla tribuna sarà dipinta di verde, bianco e rosso, così come resterà sull’insegna il nome “Mapei Stadium-Città del Tricolore”, arricchito dal simbolo del municipio di Reggio. Altre bandiere saranno dipinte su tutta la facciata. Infine, il nuovo impianto di illuminazione sarà dotato di giochi di luci da show colorate personalizzabili sia dal Sassuolo sia dalla Reggiana a seconda delle partite.

I lavori partiranno a breve e si completeranno entro settembre, per l’inizio della prossima stagione di calcio. Mapei sta pensando ad un’inaugurazione aperta alla città, alla presenza anche di Sassuolo e Reggiana e delle rispettive tifoserie. “In questi quasi dieci anni di gestione, abbiamo lavorato per rendere Mapei Stadium-Città del Tricolore un impianto all’avanguardia e senza barriere, con un tifo caratterizzato da fair-play. Il nostro interesse è offrire a ogni spettatore la possibilità di vivere allo stadio esperienze emozionanti e di aprire la struttura anche al territorio, all’arte e alla cultura”, ha detto Simona Giorgetta, amministratore unico Mapei Stadium.

Infine, Mapei – oltre ad un excursus sugli investimenti (per una cifra attorno ai 18 milioni) per l’ammodernamento dell’impianto da quando ha acquistato lo stadio all’asta a fine 2013 – ha dato notizia anche della piantumazione di 150 alberi di ciliegio nel parcheggio. Ma anche della candidatura ad ospitare gli allenamenti delle nazionali di calcio qualora l’Italia si aggiudicasse l’organizzazione di Euro 2032.