Maquillage per il ’campanone’

Al via il cantiere alla Torre civica, il Campanone, in centro storico a Guastalla, protagonista di un progetto di Art-Bonus che finora ha permesso di ottenere oltre 46mila euro da donazioni di privati e aziende, con l’aggiunta di trentamila euro di sponsorizzazioni da Iren. I lavori prevedono indagini sulla struttura lignea e la carpenteria metallica delle campane e della camera dell’orologio, oltre alla manutenzione delle tre campane e relativa incastellatura lignea. L’intervento completo (per un importo complessivo di circa 170 mila euro) prevede successivamente di migliorare l’accessibilità delle scale, da terra fino alla sommità della torre, l’adeguamento dell’illuminazione e impiantistica, la messa in sicurezza degli apparati pittorici presenti nella sala principale al piano terra, con volta a crociera affrescata.