Marabù di Villa Cella rinasce per un giorno: “Il sogno? Unire le generazioni”

Reggio Emilia, 17 maggio 2024 - Chissà come sarebbero stati per i teggiani i mitici anni Settanta, Ottanta e Novanta se non ci fosse stato il Marabù di Villa Cella, la discoteca dal respiro europeo che ha chiuso i battenti nel 2000.

Dopo tanti eventi itineranti che ne hanno celebrato i fasti con il nome di ’Marabù Celebration’, grazie all’idea dell’imprenditore reggiano Claudio Campani, sabato 31 agosto, nel piazzale di quella che fu la Mecca della musica e del divertimento per tante generazioni, la storia si riaccende. E – almeno per una giornata intera – si ritornerà a quegli anni, tra musica (un maxi-palco dal quale si suoneranno le canzoni di quell’epoca), luci psichedeliche ed eventi multimediali per nostalgici e nuovi ’adepti’. Biglietti in vendita a 15euro a partire da giugno, sulla piattaforma Ticket Sms.

«L’idea di questo progetto è stata di Campani", spiega Andrea Gasparini (figlio del compianto Sandro, patron del locale, ndr ) che insieme a Lauro Bonacini, sta organizzando la serata in onore dell’iconico (ex) locale reggiano.

Ma questa non sarà solo un’operazione nostalgia. Casomai un modo per attraversare la propria storia, confinata in un periodo in cui strumenti come internet e i social erano ancora distanti anni luce.

«Il mio sogno è ricongiungere le generazioni. Vorrei che venissero tutte le famiglie. Figli compresi. E sarebbe bello che i genitori raccontassero ai loro figli che mamma e papà si sono incontrati proprio lì. E che la storia è partita proprio con la musica in sottofondo. Ai partecipanti che lo vorranno verrà scattata anche una foto-ricordo proprio sotto linsegna del Marabù", continua.

Già, perché da qui, è passata anche tutta la storia del nostro costume e della musica italiana e internazionale. Da star internazionali come Amanda Lear, Grace Jones e Miguel Bosè, a personaggi leggendari del pop italico come Loredana Bertè, i Nomadi, Orietta Berti, Ornella Vanoni, Milva, Rettore, i Matia Bazar, passando per la musica d’autore di Fabrizio De André a miti della musica come Vasco Rossi e Zucchero. Ma anche dj idi fama planetaria e personaggi televisivi come Baudo, Bongiorno e Mondaini.

Ma la storia del Marabù è ancora tutta da raccontare. Il prossimo autunno, secondo quanto racconta Gasparini, una sorta di musical in grande stile, riecheggerà i fasti tra i velluti rossi del Teatro Valli.

"Si chiamerà ‘Glory Day’, il 4 dicembre. Una serata di beneficenza con i fondi raccolti a sostegno dell’Associazione CuraRE Onlus, che ha come presidente Deanna Ferretti. Tutto finalizzato alla costruzione del Mire, l’ospedale Maternità Infanzia di Reggio, che nascerà all’interno del Santa Maria Nuova per la tutela e la salute della donna, della gestante, della coppia e del bambino".