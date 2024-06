Marabù in tour a Villa Levi. Corpi da ballo e video proiezioni

Nuova tappa del Marabù in Tour, stasera dalle 18 a Villa Levi, in via Fratelli Rosselli a Reggio. Un evento che vuole celebrare le mitiche notti della storica discoteca Marabù di Villa Cella, per tanti anni punto di riferimento per il divertimento di migliaia di reggiani e non solo. Attivi spazi della ristorazione con food e drink tra le postazioni dei dj set. Ingresso libero. Per informazioni: 347-9993204 WhatsApp.

E’ consigliabile portarsi un telo per godersi il tramonto nella suggestiva cornice di Villa Levi. Si tratta di uno degli eventi in programma nell’estate reggiana: non un semplice dj set, ma appuntamenti con musica rimodulata e con caratteristiche sonore particolari, la presenza di un corpo di ballo con spettacoli coreografici, video su grandi schermi per rendere più coinvolgente l’animazione.

L’obiettivo è quello di proporre un format in grado di competere con quelli nazionali. I prossimi appuntamenti alla festa della birra di Reggiolo (14 giugno), alla sede di Venturini e Baldini (22 giugno), Poviglio (29 giugno), Monticelli di Parma (6 luglio), tornando a Villa Levi il 13 luglio.