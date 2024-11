Marai: "Provai ad entrare in società. Se Amadei vuole parlarmi sono qua"

Roberto Marai, ha letto le parole del patron Amadei che sta cercando di vendere la Reggiana? Già quest’estate scrivemmo di un suo possibile interesse con l’arrivo di Pietro Lodi a capo del settore giovanile granata...

"Lodi era alla Feralpisalò che ho sostenuto come sponsor essendo salodiano. Lo conosco e lo stimo, lui è stato il tramite prima dell’inizio di questa stagione per incontrare il direttore generale Vittorio Cattani. Avrei voluto entrare in punta di piedi nella Reggiana con una sponsorizzazione e poi capire se ci potessero essere i presupposti per qualcosa di più".

E poi?

"Nonostante ci siamo piaciuti e avevamo posto le condizioni per trovare sinergie, anche sul territorio, si è concluso in un nulla di fatto. E non abbiamo più approfondito. Forse qualcuno ha posto qualche veto...".

Si vocifera che Amadei non venderebbe mai a un imprenditore legato al gioco d’azzardo. Lei è il ‘re delle sale gioco’...

"In realtà vorrei togliermi questa etichetta, perché ho ceduto il 46% delle quote della Big Easy (società di Lottomatica, ndr) che gestisce 65 sale slot. Ora con le mie imprese – Faro Games, Faro Play e Vto – non ho una sola macchina d’azzardo se non quelle, non equiparabili, che rilasciano ticket per raggiungere premi materiali. Ma gestiamo flipper, biliardini e videogames di intrattenimento per sale gioco. L’altro nostro core business che ritengo essere il futuro, è il mondo del riciclaggio dei rifiuti".

Tra il 2017 e il 2018 ha cercato di rilevare prima il Mantova e poi il Modena. Cosa è andato storto?

"A Mantova nonostante la mia proposta fosse la migliore, mi sono trovato contro il sindaco Mattia Palazzi, un convinto ‘no-slot’. Poi ho pagato il fatto di non essere un imprenditore della zona. A Modena invece avevo un competitor importante come Sghedoni che poi la acquistò, seppur io e la mia cordata – che includeva il campione del mondo nonché modenese Luca Toni – avessimo presentato un’offerta economica abbondantemente all’altezza. Ma alla fine anche qui decise di fatto l’allora sindaco Muzzarelli…".

E così nel 2020 acquistò il Desenzano Calvina, di cui è tuttora presidente della squadra gardesena che gioca in Serie D.

"Sto cercando di portarlo in Serie C e spero di riuscirci quest’anno. Siamo terzi e domani (oggi, ndr) abbiamo uno scontro diretto importantissimo contro la capolista Ospitaletto".

Quindi la Reggiana non le interessa più…?

"Fare calcio in una piazza importante è qualcosa che mi ha sempre attizzato. Giocare a Reggio Emilia è diverso rispetto ad una cittadina di provincia senza tradizioni calcistiche. Bisogna vedere eventualmente che tipo di cordata si potrebbe mettere in piedi e quale tipo di impegno economico da sostenere. Come dicevo, a inizio estate avevo provato ad entrare prima di tutto come sponsor, proprio per integrarmi nella società e capire i possibili passi futuri".

Insomma, non chiude la porta…

"Sono sempre stato uno che non ha mai chiuso porte, anzi cerco di aprirne altre. È il mio mood di vita costante. Però tutto va valutato e studiato approfonditamente".

Amadei ha detto al Carlino che c’è stato un approccio con qualche interessato. Non è che lei…

"Non sono io... (ride, ndr) Con Amadei non ho mai parlato e non ho avuto il piacere di conoscerlo. Ripeto, ora sono concentrato sul Desenzano. Ma se dovesse capitare di parlarne, valuterò...".