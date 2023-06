Maratona seconda prova "Ma il vero scoglio è l’orale" I ragazzi fanno l’ultimo ripasso

Due giorni intensi per gli studenti che stanno sostenendo l’esame di maturità. Dopo la prova di italiano, si è concluso ieri il secondo scritto.

Il test, differente in base all’indirizzo di studio, è durato sei ore, tranne che per gli istituti con materie di progettazione i quali hanno realizzato la prova in 8 ore.

"Sono stato il secondo della mia classe ad uscire - racconta lo studente Mattia Fiorini che insieme all’amico Samuele Bortasi frequentano l’istituto Canossa - Per via del braccio rotto ho fatto l’esame al PC, quindi non devo fare la brutta, l’argomento lo avevamo già fatto in classe. Alla fine ci ho messo solo tre ore e mezza".

Prossimo passo: l’esame orale.

"La prova consiste in un interrogazione di 50 minuti – spiegano Kevin Ugolotti, Federico Rainieri, Samuele Silvestri e Rossi Anna della scuola Scaruffi - La parte più difficile è l’ultima mezzora con le domande interdisciplinari".

I primi colloqui partono dopo il weekend: "Da noi è stata estratta la ’M’ quindi io sono il primo a fare l’orale prossima settimana - dice preoccupato Edoardo Mascatelli dell’Economico Sociale. Accanto ai compagni Mattia Cobassi, Lorenzo Zalli e Mattia Barba che aggiungono: "Oggi abbiamo parlato di globalizzazione ed Europa. Sicuramente è andata meglio della prova di italiano".

Per tanti luglio sembra un miraggio lontano come per Sara Toscano di Scienze Umane: "Io ho l’esame il 10 Luglio, ma sono già in ansia adesso".

C’è chi, invece, sogna già il momento delle vacanze: "Speriamo sia andata bene - dicono Giulia Salori e Elisa Notari dell’istituto Blaise Pascal - Abbiamo fatto l’esercitazione di Economia aziendale, gli orali sono a luglio. Ma oggi e domani ci riposiamo".

Nonostante la stanchezza e la voglia di mare, le studentesse di Scienze Umane, Emma Pedezzoli, Martina Zanella ed Emma Pierandini sono già proiettate verso settembre.

"Noi vogliamo fare psicologia all’Università - spiegano entusiaste le ragazze - A fine luglio ci sono i test TOLC, quindi appena diamo l’orale ricominciamo subito a studiare".

Veronica Frasca