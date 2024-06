Marazzi presenta la sua giunta. Il ruolo di vicario a Tognoni

Il neosindaco Stefano Marazzi, martedì sera in occasione della seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale, ha comunicato ufficialmente la nuova giunta che guiderà con lui Bibbiano nel prossimo quinquennio.

Come annunciato in campagna elettorale, Paola Tognoni sarà nuovamente vicesindaco e assessore con deleghe a istruzione e politiche sociali. Matteo Curti, oltre che capogruppo di maggioranza, ha ricevuto le deleghe a cultura, associazionismo, innovazione, eventi e attività produttive. Fabio Guglielmi gestirà ambiente, mobilità sostenibile, sport. Due gli esterni: Gianni Benassi (bilancio e tributi) ed Alessia Pellicciari (legalità, pari opportunità e giovani).

Al sindaco restano attribuite le deleghe a protezione civile, lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata e agricoltura. A loro il ringraziamento del sindaco per "aver accolto con generosità e disponibilità questo nuovo incarico. Auguri a tutti un buon lavoro nell’interesse della comunità bibbianese".

E aggiunge: "Sembrerà rituale ma, avendo un alto senso delle istituzioni, mi preme sottolineare che intendo svolgere il ruolo di sindaco al servizio di tutti i bibbianesi, anche di coloro che non ci hanno votati ma che, ve lo assicuro, troveranno in me e nella nostra amministrazione il medesimo ascolto di qualunque altro cittadino".

Francesca Chilloni