Marcella Faraci alla Mostra di Venezia: "Vi racconto il mito di Eleonora Duse"

Nel trailer di ‘Duse’, diretto da Pietro Marcello, uno dei film più attesi della prossima stagione, che sarà presentato in anteprima mondiale mercoledì 3 settembre, alla 82a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la si vede apparire accanto alla protagonista Valeria Bruni Tedeschi nell’atto di porgerle uno specchio. In attesa di poterla ammirare sul grande schermo il 18 settembre (data d’uscita), Marcella Faraci Rukavina racconta com’è arrivata a interpretare il ruolo della sarta nel lungometraggio d’autore, che ripercorre gli ultimi momenti della vita di Eleonora Duse, e la fatica e la gioia di essere un’attrice. Mentre conversiamo si trova a New York, insieme al marito attore e regista Marc – Antoine Kelertas, per presentare il corto ‘Svelarsi’.

Marcella, come si sente all’idea di andare a Venezia? "Emozionata e incuriosita. E’ la prima volta per me, io sono più una tipa da cinemino. Ma credo nella potenza e nell’intensità di questo film, che traspare già nel trailer. Stupendo, a mio avviso. Quali sono le sue origini ? Sono cresciuta a Barco di Bibbiano, mio nonno era Imer Pattacini, il mio bisnonno Tienno. Ma posseggo anche una faccia slavica, dovuta a un 25 per cento di origine croata, il ramo genetico della nonna. Vengo dalla danza e dal pattinaggio artistico, ho una formazione acrobatica e per cinque anni ho fatto il vigile del fuoco discontinuo presso il Comando di Reggio Emilia".

Una scelta davvero singolare. "Sì, ho iniziato tardi a fare l’attrice, forse perché vengo da una famiglia di artisti. Nella vita l’unica cosa che non mi piace è cucinare. Al corso per diventare vigile mi ero iscritta a vent’anni, era una passione. Nelle uscite partecipavo a tutti gli interventi, facevo il quinto uomo. Raggiunti i 26 anni si imponeva una scelta, però: il vigile del fuoco permanente oppure … sentivo questo sogno della recitazione incombere. Ho fatto l’Accademia di nascosto, pensando ‘se mi prendono la seconda volta è destino’. Mi hanno preso".

Percorsi molto distanti, o no? "Io credo siano vicini, in un certo senso. Decidere di essere un’artista è ancora più rischioso. Quello è il vero salto nel buio".

Poi che è successo? "Ho scelto la Scuola di Teatro di Bologna, la Galante Garrone. Ho studiato con Chiara Guidi, Claudia e Romeo Castellucci in un corso di alta formazione alla Societas di Cesena. Sono emiliana di madre e di padre siculo-croata, vivo a Roma ma anche a Montreal, per mio marito, originario del Quebec".

Prima di ‘Duse’ in quali progetti è stata impegnata? "Tra le performance, ‘L’Eccezione e la Regola’ di Brecht, per la regia di Palminiello, e l’Antigone di Sofocle, diretta da Baliani. Ho frequentato i seminari di Ruben Östlund e quello sulle ‘Tre sorelle’ di Cechov, con Marco Cavicchioli. C’è anche una serie tv, prodotta quest’anno: ‘Assassinio a Villa Borghese’, per la regia di Milena Cocozza".

Che cosa può dirci di ‘Duse’? "Pochissimo, in verità. Dobbiamo mantenere un embargo ferreo. A memoria, posso dire che non credo ci siano altri film biopic su di lei, una produzione grandiosa sulla prima grande attrice italiana. Prima di lei non si aveva nemmeno menzione di questa parola in Italia, almeno non così come le persone pensano a Audrey Hepburn e Anna Magnani. Eleonora è l’origine del tutto. Penso che il film possa restituire in un qualche modo il lavoro e la vita che ha fatto e vissuto. Dolori, amori, sofferenze. Duse proviene da una famiglia di teatranti itineranti. Se l’è guadagnato il successo".

Il suo nome si lega a D’Annunzio, ma c’è molto altro. "Eccome. Per una ventina d’anni si era ritirata dalle scene, esausta, poi decide di ritornare. La trovo una scelta interessante e in controtendenza".

Dunque cosa le insegna questo mestiere? Studiando con la acting coach Michéle Lonsdale Smith ho imparato che gli attori si lamentano spesso, come diceva Stanislavski, e ho anche scoperto questa vocazione a stare nelle altrui vite, per evitare la mia. E che in realtà non è una fuga, ma un tornare a te stessa".