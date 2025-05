Marcello Pizzimenti celebra la salvezza del Reggio Emilia: "Un'emozione immensa"

Quando per il post Roberto Goretti, che storicamente ha affiancato in tutte le esperienze precedenti, la società optò sul suo nome per il pesante ruolo di direttore sportivo, non si risparmiavano i commenti di scetticismo tra i tifosi. Marcello Pizzimenti, alla prima vera stagione da ds in prima persona, oggi può godersi la salvezza, arrivata dopo una stagione tormentata tra critiche (vedi mercato di gennaio e altre scelte estive) e il dolcissimo finale.

Direttore Pizzimenti: che sensazioni sta provando?

"L’emozione è immensa, la stazione è tutta granata, uno spettacolo. C’è stata tanta sofferenza in questa stagione e quindi mi viene naturale sentire il bisogno di fare subito le dediche".

Prego.

"Su tutti va menzionato il patron Romano Amadei, che ci è sempre stato vicino nei momenti difficili, così come il presidente Salerno, ma anche Fico e Cattani: loro sono sempre stati vicini allo staff e alla squadra, e ci hanno sempre creduto. Poi il mio pensiero va ai 300 tifosi che erano a Castellammare, ai 1000 che saranno a Brescia, e in generale a tutti quelli che ci hanno sempre supportato in casa e fuori. La città di Reggio Emilia merita di vivere queste cose. A livello personale la dedico anche alle mie figlie".

È la salvezza di mister Dionigi?

"Questo allenatore è riuscito a ridare equilibrio al gruppo, è stato impattante, davvero molto bravo considerando il poco tempo".

Vuole levarsi qualche sassolino dalla scarpa?

"Non sono il tipo, alla fine conta solo il risultato e io ci ho sempre creduto. Questo è un gruppo con potenziale, che ha fatto gare eccellenti contro squadre forti. Non potevamo di certo essere quelli del periodo negativo".

Il momento decisivo?

"Penso il derby di Modena, per la cornice, per l’importanza della gara. È stata la svolta, ci ha dato autostima e da lì ci abbiamo creduto fino in fondo".

E il periodo più complicato?

"Dopo la goleada subita col Sassuolo, un risultato troppo lampante. Lì ho visto una squadra smarrita, in quel momento è stata davvero dura".

Una salvezza che colloca in quale posizione tra le altre ottenute?

"Le supera tutte, in nove giorni è cambiato tutto. Il 25 aprile eravamo nei bassifondi della classifica, poi quattro vittorie in quattro partite. Vien da sé che diventa facile capire quanto sia stata incredibile".

Vedremo Destro a Brescia?

"Non compete a me questo, ma una cosa devo dirla: anche se non ha fatto un minuto è stato fondamentale nel gruppo, si è calato alla grande nella nostra realtà con ottimi valori".

Curiosità: si è sentito con Roberto Goretti?

"Mi ha scritto, questa salvezza è anche sua perché c’è un lavoro che viene da lontano. Si è congratulato, è felice, è legato a Reggio".

È già il momento di parlare di futuro?

"Vedremo, fino a ieri non sapevamo nemmeno la categoria. Prossimamente ci sederemo con la società: io di certo mi trovo benissimo".