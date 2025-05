Marcello Pizzimenti lascia la Reggiana: Roberto Gemmi possibile successore

Game over. Marcello Pizzimenti non sarà più il direttore sportivo della Reggiana nella prossima stagione. A comunicarlo ufficialmente dopo i rumors che si erano rincorsi negli ultimi giorni è stato il club con un comunicato in cui il patron Amadei, il presidente Salerno e il vice Fico ringraziano il dirigente per il lavoro svolto assieme ai collaboratori Francesco Panfili e Henry Louris, anche loro giubilati.

All’ex braccio destro di Goretti non è stato sufficiente raccogliere la salvezza in extremis per far dimenticare tutte le problematiche insorte prima dell’arrivo di Dionigi. La società, oltre alla scelta di Viali, gli imputa soprattutto una gestione del lavoro quotidiano non all’altezza delle aspettative oltre ad alcune scelte di mercato (arrivate con la ‘complicità’ dell’allenatore) che si sono rivelate completamente errate (il caso più eclatante è stato Stulac, ma anche Marras si è risollevato appena nelle ultime cinque-seipartite dopo mesi molto difficili).

Una scelta che è comunque forte, di rottura e che adesso aprirà a nuovi scenari per la sua successione. Il nome in cima alla lista, al momento poco più di un sogno, è quello di Roberto Gemmi che è un ‘vecchio’ pallino del presidente Carmelo Salerno che già l’anno scorso aveva provato a portarlo a Reggio. Le cose non andarono come sperava il presidente. Non se ne fece nulla perché durante la trattativa per il dirigente classe ’75 (che era in uscita dal Cosenza) si inserì l’Empoli che - offrendogli la prospettiva di lavorare in Serie A - sbaragliò il campo dalla concorrenza.

A distanza di dodici mesi la situazione è però cambiata parecchio, perché i toscani sono retrocessi all’ultima giornata e il presidente Corsi sta facendo delle valutazioni. Il tecnico D’Aversa è di fatto già stato accantonato, mentre la posizione di Gemmi non è più così salda nonostante un altro anno di contratto già stipulato (scadenza giugno 2026). Per avere certezze sul sostituto di Pizzimenti bisognerà in ogni caso aspettare almeno un paio di settimane, quando tutti i verdetti dei campionati saranno scritti e inizierà il classico ‘effetto domino’ per scrivanie e panchine.

Sul discorso ‘mister’, invece, non dovrebbero esserci sorprese. Davide Dionigi ha ricevuto l’estensione contrattuale di un ulteriore anno dopo la miracolosa salvezza portata a termine. Il trainer ha già lavorato con Gemmi che nel giugno del 2022 lo scelse per la panchina del Cosenza e adesso potrebbero ritrovarsi assieme anche in granata.