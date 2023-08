Marchi difende il modello "Le vere coop funzionano"

"Già gli stipendi degli italiani erano tra i più bassi d’Europa, poi sono rimasti fermi mentre il costo della vita cresceva. Intervenire in questo senso sarebbe sacrosanto". Daniele Marchi, assessore al welfare del Comune, ha le idee chiare sull’eventuale imposizione di un salario minimo a 9 euro lordi l’ora.

Assessore, cosa pensa della proposta delle opposizioni?

"Leggi di questo tipo ci sono anche in altri Paesi, cambiano dall’uno all’altro ma l’Italia è uno dei 5 o 6 stati europei a non averla. Come sottolinea l’UE d’altra parte è fondamentale la contrattazione collettiva e in questo l’Italia è messa molto bene, i Ccnl coprono circa il 96% dei lavoratori. Il problema è che di contratti collettivi ne abbiamo troppi. Cgil, Cisl e Uil ne hanno firmati circa 200 su 946 totali e gli altri 700 sono firmati da sindacati non molto rappresentativi e non offrono le garanzie necessarie. In tutto sono tra i 2 e i 4 milioni i lavoratori con una paga inferiore ai 9 euro. Insomma, il salario minimo è necessario e giusto ma non va fatto a danno della contrattazione".

Cosa registra l’amministrazione sul tema povertà?

"All’inizio del mandato abbiamo attivato il tavolo di contrasto alle povertà, ci sono due macro categorie: i poveri ‘di’ lavoro e i poveri ‘da’ lavoro. I primi sono precari, lavorano poco e senza continuità, con part-time involontari; i secondi invece il lavoro lo hanno e magari anche a tempo indeterminato, ma è sottopagato. Per questi ultimi un salario minimo può aiutare".

Di quali categorie parliamo?

"Il lavoro domestico, che riguarda 1 milione e mezzo di persone (soprattutto donne) e spesso non è tutelato né regolare, e il comparto agricolo, uno dei settori a più alto rischio di sfruttamento e caporalato. Poi ci sono settori con modalità grigie o illecite di gestione , come la logistica: finte cooperative messe in piedi per sfruttare di fatto i lavoratori. Definirle grigie è anche generoso, siamo nell’ambito dell’illecito e ci sono state molte inchieste".

Ecco: anche la Filcams segnala l’emergenza di cooperative ‘furbette’.

"È una problematica che riguarda solo gli appalti privati. Nel pubblico, il nostro Codice degli appalti impone costi del lavoro conformi ai Ccnl maggiormente rappresentativi, pari o superiori ai 9 euro lordi l’ora. Per scegliere il vincitore poi il Comune non guarda il massimo ribasso ma l’offerta economicamente più vantaggiosa, per fare in modo che la competizione sia sulla qualità e non sul prezzo. Nel privato è tutto diverso, lì si infilano finte cooperative che pagano meno i lavoratori ed eludono per non dire evadono il fisco. Siamo nell’ambito dell’illegalità, da perseguire come tale, più per la malafede di certi imprenditori che per il modello cooperativo in sé. Una cooperativa deve chiaramente difendersi e aiutare a discernere quelle false, ma parliamo di un modello valido, uno dei più validi per la ridistribuzione della ricchezza. Per poterlo valorizzare bisogna scongiurare gli utilizzi strumentali e illeciti".

Non esiste dunque il rischio di cooperative sfruttatrici?

"Nelle cooperative vere direi proprio di no. Del modello cooperativo non solo ci si può fidare, pur adeguandolo al presente. Anzi, andrebbe sviluppato". Tommaso Vezzani