Marcia di rabbia e dolore per Giulia: "Stanche di morire e di avere paura. Gridiamo per lei e per tutte le altre"

"Non dire amore, ora che tu l’hai fatta finita, ora che tu mi hai tolto la vita". È la prima canzone intonata ieri, alle 19 in piazza Prampolini, dove circa cinquecento persone si sono radunate per la ’Passeggiata arrabbiata per Giulia’ (Cecchettin, ndr). La notizia dell’ennesimo femminicidio in Italia ("Centodieci in tutto dall’inizio dell’anno" è il dato condiviso in piazza) ha scatenato la rabbia di moltissimi reggiani, Non Una di Meno in testa, che ha organizzato il corteo. La marcia che ha descritto un cerchio, partendo dalla piazza e passando da via Farini, poi viale Timavo, e ritorno da Porta Castello, dove per un quarto d’ora è stata bloccata la circolazione delle auto, davanti al Duomo, ha raccolto la partecipazione di ben oltre mille persone. Cartelli, striscioni, ma soprattutto moniti urlati a squarciagola: "Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce".

"Oggi non troverete Giulia sui cartelli né sugli striscioni. Giulia sarà con noi, viva e non in effigie. Siamo qui per condividere un dolore immenso, che ci dilania, ma non staremo zitte" hanno detto le attiviste prima della partenza del corteo. "Prima della notizia della morte di Giulia noi sapevamo già tutto. Lo sappiamo ogni volta che arriviamo a casa accelerando il passo e stringendo le chiavi di casa. E intanto il governo parla di ’testa sulle spalle’... ma noi stiamo stanche di avere paura, e di morire come mosche per mano del patriarcato".

"Hui Zhou, Juana Cecilia e Saman: dal 2019 al 2021 tre femminicidi – hanno aggiunto –. È sconcertante per una città come la nostra. Durante il processo ai familiari di Saman, ancora in corso, si sono viste e sentite cose inimmaginabili, e la comunità cittadina è stata assente e lontana. Oggi siamo qui anche per questo, perché i tribunali non diventino luogo di violenza secondaria, atti a rendere le donne di nuovo e sempre colpevoli di qualcosa". E ancora "il caso Portanova che dimostra quanto la società sia circondata e intrisa della cultura dello stupro". "La strada per la nostra battaglia è ancora lunga – concludono – e l’unico modo per vincere è stimolare una crescita alla sensibilità, pronta a cogliere qualsiasi segnale che possa trasformarsi in atto violento".

Giulia Beneventi