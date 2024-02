Marcia per la pace a Reggio Emilia: “Stop a tutte le guerre”

Reggio Emilia, 24 febbraio 2024 – Sfila silenzioso il corteo per la pace e attraversa le vie del centro storico. La città si ferma per la marcia dei 1.500, partita oggi pomeriggio alle 16.30 da Porta San Pietro e diretta verso piazza Prampolini, davanti al Comune, dove tante voci hanno avuto l’occasione di gridare «Cessate il fuoco ora», «Stop a tutte le guerre», proprio in occasione del secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. Tanti i messaggi in mostra: «Tacciano le armi, negoziato subito», lo striscione di Europe for peace. E tanti i cartelli per la Palestina – «Stop al massacro di Gaza» e «Riconoscere subito lo Stato di Palestina».

L’idea di una marcia, partita dalla Cgil reggiana, è stata accolta dal Comune, coorganizzatore della manifestazione.

«La guerra va abolita», le parole del sindaco Luca Vecchi, che accenna alla morte del dissidente russo numero 1 - «in questi giorni la città ha spontaneamente reagito all’uccisione di Navalny perché crede nella libertà di pensiero» – e mette l’accento su quanto accaduto ai cortei pro Palestina a Pisa e Firenze: «È inaccettabile che si torni ai manganelli, a picchiare gli studenti durante una manifestazione pacifica – incalza Vecchi –. C’è voluto Mattarella per dire che non è così che si costruisce l’autorevolezza della democrazia».

«Costruire la pace è difficile ma non impossibile – sottolinea il presidente della Provincia, Giorgio Zanni –. Di sicuro non è costruire pace tacere sull’omicidio Navalny né lo è non condannare il 7 ottobre, nemmeno identificare Hamas con il popolo palestinese e nemmeno appoggiare la sproporzionata reazione israeliana contro ospedali, donne e bambini inermi. Non lo è usare manganelli né chiedere che vengano daspati artisti che da un palco chiedono la pace. Viva l’Italia antifascista».

Al microfono spazio anche a Robin Dameline, israeliana, portavoce del Parents Circle Families Forum, organizzazione di famiglie israeliane e palestinesi che hanno perso i loro familiari a causa dei conflitti: «Il mio linguaggio non è mai quello della vendetta, ma della riconciliazione e della compassione. Non c’è nessuna differenza tra una mamma che perde il figlio in Ucraina e una che lo perde in Sudan, le lacrime hanno lo stesso colore. Per favore, non schieratevi da una parte o dall’altra, siate parte della soluzione e non del problema».

Un plauso, tra le voci, anche per la scelta di andare contro il rinnovo dell’accordo Iren-Mekorot.

Tra i partecipanti, anche Marco Massari, candidato sindaco del Pd, che cita sia la guerra in Ucraina che in Palestina: «C’è una complessità generale molto critica, la preoccupazione è che i conflitti possano sfociare in una guerra generalizzata. Avere persone che scendono in piazza, per la pace, è un messaggio per dire che i conflitti si devono risolvere dal punto di vista politico e diplomatico, non con le armi. Dal basso devono partire messaggi forti verso chi governa». «Muoversi contro le guerre è sempre qualcosa di positivo – il pensiero di Adelmo Cervi, figlio di Aldo, terzogenito dei sette fratelli fucilati al poligono di tiro di Reggio –. La guerra non risolve mai i problemi ma porta a morire persone innocenti, come è successo per mio padre e i miei zii. Sono sempre i poveri e gli innocenti a morire nelle guerre. Noi protestiamo, ma le guerre devono fermarli i potenti, quelli che governano».

«Scendere in piazza insieme a tanti reggiani per affermare un valore alto e nobile come la pace e la coestitenza tra i popoli è un segnale che sembra scontato ma è diventato qualcosa di necessario – così Francesco Aguzzoli, candidato sindaco Coalizione Civica –. Ho lavorato come medico in contesti di guerra in Afghanistan, nel 2012 ad Herat con l’Esercito italiano, come medico di Croce Rossa Militare e nel 2014, nel Panshir con Emergency per l’addestramento dei chirurghi locali. Ho visto la devastazione della guerra e in questi tempi incerti, di conflitto anche dentro l’Europa, l’impegno di ogni buon amministratore deve essere per la pace».