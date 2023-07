Marco Bellocchio presenta 'Rapito', vincitore ai Globi d'Oro 2023, a Reggio Emilia

Marco Bellocchio presenterà il suo ultimo acclamato film, ‘Rapito’, domani sera nella rassegna "Accadde Domani", nell’ambito del Cinema sotto le stelle all’arena Stalloni. Un momento d’oro per il regista e sceneggiatore piacentino, molto applaudito al Festival di Cannes e fresco vincitore ai Globi d’oro 2023, i premi della stampa estera. L’autore ha vinto con il miglior film, ‘Rapito’, e per la miglior serie tv, ‘Esterno Notte’, in una cerimonia che si è svolta nei giardini dell’Accademia Tedesca di Roma Villa Massimo. Le vicende narrate nel lungometraggio sono molto complesse e si inseriscono nel solco dei temi trattati da sempre da parte di Bellocchio. Siamo nel 1851, quando Edgardo Mortara, sestogenito di una famiglia ebrea di Bologna, città all’epoca pertinente allo Stato Pontificio, viene battezzato in segreto dalla domestica cristiana, che lo crede malato e in fin di vita, e gli vuole così evitare di cadere nel limbo. Il bambino però sopravvive e Anna racconta del battesimo a Pier Feletti, capo dell’ufficio bolognese della Santa Inquisizione: il battesimo avrebbe reso il bambino cattolico, e poiché le norme dello Stato Pontificio vietano che un cristiano sia cresciuto da non cristiani, Feletti decide di togliere il bambino alla famiglia. Il 24 giugno Edgardo viene prelevato e portato a Roma, dove starà nella Casa dei Catecumeni. Del suo caso si interessa Papa Pio IX... La politica si intreccia alla religione, e un bambino cerca di sopravvivere dopo aver perso i suoi affetti.

Ricordiamo che queste sono le giornate di Cinema Revolution, che permetterà al pubblico di vedere i film italiani a 3,50 euro.

Lara Maria Ferrari