Marco canta al ritmo di Lenny. Ecco il nuovo singolo di Ligabue

È disponibile sulle piattaforme digitali streaming e in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Marco Ligabue, il cantautore correggese fratello di Luciano. Si intitola "Quello che c’è" e propone un testo inusuale per Marco, che esplora temi come la spiritualità intrecciandoli con una melodia dalle due anime: delicata e intima nella prima parte, graffiante ed energica nella seconda.

"Quello che c’è" segna la conclusione del viaggio musicale di Marco dedicato agli elementi, iniziato qualche mese fa. Dopo Fuoco, Terra e Aria, arriva il brano legato all’acqua, il più introspettivo dei quattro. Una canzone che tocca l’anima, invitando il pubblico a guardarsi dentro e riscoprire ciò che è davvero essenziale. In questo singolo tra i protagonisti figura anche Lenny Ligabue, figlio di Luciano e nipote di Marco, impegnato alla batteria.

Con lui anche Johnny Gasparini alla chitarra, Jack Barchetta al basso, arrangiamenti e supervisione di Francesco Landi. "Dopo aver sempre raccontato apertamente e in maniera esplicita tutte le mie canzoni – dice Marco Ligabue – arriva un pezzo intimo. Un brano che vorrei lasciare avvolto nel mistero, proprio come è stata la sua genesi: misteriosa. Posso solo dirvi che, un giorno, riflettendo su ciò che c’è e ciò che non c’è, è nato questo testo. Una canzone che non cerca etichette: una preghiera laica e religiosa, d’amore e amicizia, di eternità e attimi, di condivisione e solitudine, di rifugio e libertà".

Per il videoclip, Marco Ligabue e il regista Fabio Fasulo hanno scelto il mare invernale della Sardegna: panorami suggestivi che, immagine dopo immagine, trasportano lo spettatore in un’isola sospesa nel tempo, nella sua stagione più intima e meno conosciuta.

Il video rappresenta un viaggio solitario di Marco, immerso in luoghi eterni e carichi di emozione.

A oltre dieci anni dal suo debutto da solista, e dopo il successo del libro "Salutami tuo fratello", Marco torna a puntare i riflettori sulla musica e sui live. Con quasi cento concerti all’attivo nel 2024, il cantautore correggese si prepara a un nuovo anno di appuntamenti, alternandosi tra il "Sempre tutto bene Tour" in versione elettrica con la sua band e gli showcase dedicati al libro "Salutami tuo fratello".

