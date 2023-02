Marco confessò il delitto "La pena va dimezzata"

È una sentenza di condanna certo, ma quella pronunciata dalla presidente Cristina Beretti nei confronti di Marco Eletti, considerato colpevole dell’omicidio del padre e di quello tentato della madre, lascia ampio spazio alla difesa per poter ‘lavorare’ sull’aggravante della premeditazione nei futuri gradi di giudizio per arrivare all’obiettivo mai celato sin dall’inizio di questo procedimento: il giudizio abbreviato (con conseguente sconto di pena).

Domenico Noris Bucchi e Luigi Scarcella, che hanno formato il team difensivo di Eletti, possono tirare un intenso sospiro di sollievo. La loro arringa è stata condotta con puntiglio da parte dell’avvocato Bucchi e con intensità e trasporto da parte di Scarcella.

Si era detto all’inizio, che avevano un Tourmalet da scalare. Ma alla fine, arrivati in cima, lo sforzo non sembra essere stato vano: "Siamo relativamente sollevati – spiega Bucchi –. Noi avevamo un obiettivo più importante che era quello di ottenere anche l’esclusione della premeditazione e lavoreremo anche su questo, non prima, però, di aver letto le motivazioni della sentenza. Ma siamo parzialmente soddisfatti".

"Non va dimenticato che l’accusa aveva argomentato bene le sue ragioni e ha chiesto l’ergastolo con isolamento diurno, quindi non si può che affermare che questo è un ottimo risultato – prosegue il legale –. È evidente che se fossimo riusciti in questa fase o se riusciremo in Appello anche l’aggravante della premeditazione la pena si ridurrebbe ulteriormente. Della metà, sostanzialmente. Quello è e rimane il nostro obiettivo e, obiettivamente, dopo questa sentenza, ci crediamo ancora di più".

"Non va dimenticato che Marco Eletti ha confessato – conclude Bucchi –. Lo abbiamo spiegato bene durante il processo, per noi lui si è assunto pienamente la responsabilità di quanto compiuto, quindi non si poteva discutere sulla sussistenza dei due reati confessati di omicidio e tentato omicidio".

Le motivazioni saranno depositate in un arco di novanta giorni.

ni. bo.