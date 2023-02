Marco Eletti: chiesto l’ergastolo per l’omicidio del padre a Reggio Emilia

Marco Eletti in aula (foto Artioli)

Reggio Emilia, 24 febbraio 2023 – Ergastolo e isolamento diurno per diciotto mesi. E’ questa la richiesta avanzata questa mattina dal pubblico ministero Piera Cristina Giannusa nei confronti di Marco Eletti, al termine della sua requisitoria durata circa due ore.

Marco Eletti è imputato per l’omicidio del padre Paolo e quello tentato - attraverso l’utilizzo di sostanze venefiche - della madre Sabrina Guidetti, avvenuto il 24 aprile del 2021 nella casa di loro proprietà in via Magnanini a San Martino in Rio.

Una richiesta di pena che secondo la Procura, comporta il ‘fine pena mai’ per i due capi d’accusa più importanti: ossia l’omicidio e il tentato omicidio, mentre per gli altri due - importazione illegali di sostanze psicotrope e l’aver falsificato delle prescrizioni mediche - il pm ha chiesto l’isolamento diurno per i diciotto mesi.

Soprattutto, secondo il sostituto procuratore, sono provate le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi e contestualmente, ha ritenuto Marco Eletti: "Non meritevole delle attenuanti generiche, perché quella resa (in aula durante la seconda udienza del processo), non è una vera e propria assunzione di responsabilità”.

“Quello a cui stiamo assistendo in questo procedimento è come una trama di un libro – ha detto il pm – . Uno dei libri di Marco Eletti. C’è un inizio, una prosecuzione e una fine. Bene, in questa vicenda, lui (Eletti) ha iniziato, noi (Pubblico Ministero e forze dell’ordine) abbiamo proseguito e voi (giuria), oggi scriverete la fine di questo romanzo”.

A breve inizierà l’arringa del team difensivo di Eletti composto da Domenico Noris Bucchi e Luigi Scarcella.