Reggio Emilia, 28 aprile 2021 - Meno di mezz'ora. Tanto è durata l'udienza di convalida di Marco Eletti, il 33enne attualmente in stato di fermo, in quanto unico sospettato per l'omicidio di papà Paolo, 57 anni, (colpito da cinque martellate) ed il tentato omicidio di mamma Sabrina, 54, ancora in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Presso il Tribunale reggiano, davanti al giudice Dario De Luca, Eletti era presente in videocollegamento dal carcere di Modena dove si trova attualmente. Si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Poche e stringate parole quel del legale di Eletti, Domenico Noris Bucchi: "Mi sono opposto al fermo, in quanto non sussiste il pericolo di fuga". Il giudice De Luca si è riservato di decidere. Il provvedimento è atteso nel pomeriggio.