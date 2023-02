Marco Eletti a processo Reggio Emilia, nell’udienza sbuca il veleno nei bignè preparati dalla fidanzata (ignara di tutto) per uccidere i genitori

Marco e Paolo Eletti

Eletti resta in carcere: ecco la prova ’regina’

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 3 febbraio 2023 – Le benzodiazepine e un’altra proteina iniettate nel ripieno dei bignè preparati dalla fidanzata che Marco Eletti ha preso dal frigorifero di casa all’insaputa della fidanzata (di fronte all’insistenza di poterli portare a pranzo dai genitori, la compagna aveva più volte opposte un diniego “no, mi sono venuti male…”).

Questo sarebbe stato il piano messo in atto dal giovane di San Martino in Rio, per eliminare il padre Paolo e la madre Sabrina Guidetti. E’ questa la dinamica ipotizzata dal Maresciallo Maggiore Inangeri, appartenente al Racis di Roma, un reparto specializzato con il compito di fornire un supporto dal punto di vista criminologico e della psicologia forense, agli inquirenti e che questa mattina ha deposto, assieme agli altri esperti del Ris di Parma, nella penultima udienza del processo che vede, appunto, imputato lo stesso Marco Eletti. Accusato dell’omicidio del padre Paolo e di quello tentato della madre Sabrina Guidetti.

Nel ripercorrere quasi per fotogrammi i momenti salienti di quel maledetto 24 aprile del 2021, l’esame dell’esperto in psicologia forense, chiamato dal Pubblico Ministero Piera Cristina Giannusa, ha messo in luce questo particolare ‘inedito’. Riguardando i fatti, “sotto la lente criminologica, nel comportamento (dell’imputato) affiora una meticolosa preparazione – spiega il maresciallo Inangeri –. Dalla ricerca nei sei, sette mesi precedenti su benzodiazepine e veleni, alla prova dei possibili effetti su se stesso, sino all’interlocuzione con la fidanzata, nei giorni immediatamente precedenti all’evento delittuoso, sul portare o meno i bignè preparati da lei al pranzo che Marco avrebbe avuto il 24 Aprile con i genitori.

“Marco prende i bignè dal frigo e li porta ai genitori, senza la che la fidanzata se ne accorgesse – prosegue il maresciallo del Racis -. Esce di casa alle 11, ma arriva a casa dei genitori alle 12. La distanza tra casa di Marco e quella di famiglia di San Martino è tale che il tempo impiegato per raggiungerla è normalmente di 20 minuti. Ma Marco si ferma in un’altra pasticceria a prendere degli altri dolci. Perché? Perché aveva bisogno, secondo la nostra ricostruzione, di un dolce ‘pulito’ da poter mangiare assieme ai bignè destinati ai genitori”.

Tuttavia qualcosa va storto. Il bignè lo mangia evidentemente solo la madre, Sabrina, “Che infatti, nel video ripreso col telefono del padre, intorno alle 13.45, si vede che sta già dormendo – prosegue il militare -. Probabilmente è già in coma e da cui si risveglierà settimane dopo”. Mentre il padre no. Il padre sta riposandosi sul divano della sala.

“A questo punto Marco Eletti si trova davanti a un imprevisto non calcolato, alle 13.47 compie una ricerca su un browser ‘Tor’ di internet incentrata su: ‘omicidi col martello’. Si trova, insomma, dover mettere in piedi un piano inaspettato”. Una sorta di piano B sfociato poi nelle 5 martellate con cui avrebbe ucciso il padre.

Sempre nell’udienza di questa mattina, gli esperti di criminologia hanno elencato anche i cinque possibili moventi che avrebbero scatenato l’idea omicida di Eletti, dalla questione di andare a vivere nella villa di famiglia (quella occupata dalla nonna al primo piano della villetta di via Magnanini a San Martino), alla doppia vita del padre, al fatto di non essere suo padre biologico, al desiderio di diventare proprietario unico dell’immobile di famiglia.

Oltre a loro sono stati sentiti anche i consulenti della difesa che hanno sottolineato come l’imputato non fosse infermo mentalmente, ma che quel gesto, compiuto nell’aprile di quasi due anni fa, fosse il frutto di una fortissima fragilità interiore determinata, tra l’altro, da una situazione famigliare molto complessa.