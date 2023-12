Marco J Mammi al circolo Pigal . Zilli a Sant’Ilario

Doppio appuntamento con la musica dal vivo, stasera tra il circolo Pigal a Reggio e il palco del Piccolo teatro in piazza a Sant’Ilario. Al Pigal oggi e domani si esibisce Marco J Mammi con il progetto dialettale avviato dal bluesman di Salvaterra di Casalgrande.

Dopo questi due concerti, il progetto sarà messo in archivio, in vista di nuove produzioni e nuove idee artistiche del cantante reggiano. Ma per due serate ci si potrà divertire intonando brani diventati piccoli "tormentoni" come ’Mé e la me Vespa’ e ’Cow Boys (Vacca Ragas)’.

Prevendite biglietti attive sul circuito Vivaticket.

Inoltre, stasera alle 21 al Piccolo teatro in piazza a Sant’Ilario, la rassegna musicale "Cosa fai il giovedì sera" propone il cantautore Davide Zilli, impegnato in un evento tra note musicali e chiacchiere con il pubblico. Docente di italiano al mattino, Zilli si trasforma in cantante e pianista la sera. Negli ultimi anni ha aperto concerti per Paolo Fresu, Mario Venuti, Perturbazione e Polly Paulusma, collaborando col mondo del cabaret milanese. La sua musica miscela pop e jazz nelle forme più varie, seguendo una linea che va dal cantautorato italiano fino a Elvis Costello e Randy Newman.