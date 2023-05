Marco J Mammi all’Asioli ’Andom andom Tour’ al via

Sono aperte le prevendite per lo spettacolo di Marco J Mammi, che rappresenta un’anteprima del tour 2023. Domenica alle 18 al teatro Asioli di Correggio viene presentata in anteprima la nuova avventura del cantautore reggiano, in vista di "Andom andom Tour", che trae il nome dall’ultima nuova canzone dell’artista. Sarà uno spettacolo nuovo rispetto al 2022, oltre che per le canzoni inedite, anche per la band che si è allargata con l’inserimento della sezione fiati e che ha contribuito a nuovi arrangiamenti musicali. Anche nel 2023 sarà presente uno schermo gigante alle spalle della band che, durante l’esibizione, proietterà dei video inediti. Non mancheranno nemmeno ospiti a sorpresa- "L’anteprima assoluta di questo nuovo spettacolo – dice il protagonista del concerto – abbiamo voluto farla nella splendida cornice del teatro di Correggio che già nel 2022 ci ospitò con un sold out che speriamo di replicare anche quest’anno".

I biglietti si possono prenotare via mail ([email protected]), telefonando al numero 0522-637813 oppure si possono acquistare su www.vivaticket.it.