Marco J Mammi chiude in bellezza. Due concerti al circolo Arci Pigal

di Damiano Reverberi

Volge al termine il progetto dialettale di Marco J Mammi. Il blues man di Salvaterra saluterà il suo pubblico con il duplice concerto in programma il 7 e l’8 dicembre al Circolo Arci Pigal (i biglietti sono prenotabili sul circuito Vivaticket) dopo aver riempito negli ultimi anni le piazze di molti paesi della nostra provincia.

Una scelta, la sua, accolta con rammarico da alcuni dei suoi fans ma che non rappresenta un addio, quanto un passaggio naturale verso altri progetti, sempre legati alla musica. Insieme a Mammi, in modo semiserio, ripercorriamo un quinquennio ricco di soddisfazioni, che lo hanno reso un personaggio trasversale, divertente, amato da grandi e piccini, mai volgare e capace di far diventare ritornelli come "Mé e la me Vespa" e "Cow Boys (Vacca Ragas)" dei piccoli tormentoni nostrani.

Cominciamo dal principio: qual è stato il momento esatto in cui ha deciso di intraprendere questa avventura musicale?

"Era il lontano 2018. Da qualche tempo avevo ricavato una piccola sala musicale in una stalla dismessa e lì mettevo in musica le mie idee. Una gelida sera di febbraio nacque ’Diotbendésa’ e da lì l’idea di girare il mio primo video musicale".

Ci sono stati momenti divertenti in questi anni?

"Di aneddoti che strappano un sorriso ce ne sono molti, chi è venuto ai miei concerti sa benissimo che ogni volta racconto le mie avventure e disavventure legate al mio dover convivere con la notorietà. Come quella volta che uscendo da un negozio mi si palesa davanti un signore che mi guarda negli occhi e mi dice: “Ti ho riconosciuto! Tu sei quello del banco dei formaggi al mercato“. Uno può pensare che io ci possa essere rimasto male ma in realtà queste sono le storie che più mi fanno ridere".

Qual è la canzone che la rende più orgoglioso?

"Quando ho scritto ’Un sabet dop mesdé’ pensavo che fosse qualcosa che solo io avrei capito fino in fondo, perché parla di una storia mia. In realtà poi ho visto che tante persone si riconoscono in quel testo e in quelle immagini. Questa cosa mi ha molto emozionato e continua a emozionarmi".

Qual è stata la sfida più grande che ha dovuto affrontare durante questa fase della carriera?

"Quella di trasmettere il dialetto non solo come una lingua ’buffa’ legata per forza a stereotipi comici o di battute, ma anche come un veicolo autentico e ricco di espressività, capace di trasmettere messaggi seri e profondi in quanto custode della nostra storia e del nostro passato".

Il presente si chiama Pigal, con due concerti in cui saluterà il suo pubblico insieme ai musicisti con cui ha collaborato. Per il futuro, chiusa la parentesi dialettale, cosa bolle in pentola? "Per ora un cotechino (ride, ndr), poi si vedrà".