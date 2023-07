Marco J Mammi si racconta a Villa Segré

"Notti in Villa" con Marco J Mammi. Stasera, alle 21,30, nello splendido giardino di Villa Segrè a Salvaterra, il cantante reggiano sarà ospite del suo paese in una serata di musica e parole: intervistato dal nostro cronista Damiano Reverberi, infatti, Mammi ripercorrerà la sua carriera partendo dagli inizi e svelando ai presenti numerosi aneddoti sui video che accompagnano le sue canzoni.

"I presenti potranno conoscere dove nascono le mie canzoni, quando e dove le ho registrate e il mio percorso musicale che mi ha portato ad essere famoso e miliardario" scherza introducendo l’evento, che precede 3 dei 13 concerti dell’"Andom Andom Tour" in programma ad Arceto (7 luglio), Castelnovo Sotto (15) e Massenzatico (16). Si parlerà anche di Res-Man, il libro uscito a fine maggio. In conclusione, insieme a due componenti della sua band (Christian Jimmy Malagoli ed Alessandro Sartori), Mammi allieterà il pubblico con alcuni dei suoi pezzi in versione acustica. L’ingresso è gratuito.