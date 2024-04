Marco Ligabue ’Anima in fiamme’: è uscito il nuovo singolo

Novità per la produzione artistica di Marco Ligabue, il cantautore correggese, fratello del rocker Luciano. E’ uscito nei giorni scorsi il nuovo singolo "Anima in fiamme", brano dalle influenze folk che parla del fuoco che tutti abbiamo nell’anima, un fuoco che può rompere le serrature più nascoste della nostra interiorità e metterci in contatto con le nostre parti più nascoste per farle affiorare.

Marco ha scelto di unire le parole e la musica con le immagini, il fuoco e la passione dallo sport più amato dagli italiani: il calcio. E a Torino e nello Stadio Olimpico dove gioca la squadra granata, ha girato il video visual. "Questo brano – spiega Marco Ligabue – vuole essere un piccolo antidoto all’apatia generale, al non abituarsi e adeguarsi a tutto. Tocca a noi tener viva la scintilla che abbiamo dentro, quella che può sfociare in energia e passione, che accende interruttori personali e luci condivise. E se il tempo o il posto in cui vivi può sembrare quello sbagliato, mettere legna sulla fiamma dell’anima segna il confine tra vivere o sopravvivere". Marco è un cantautore atipico: ha una grande attitudine a coinvolgere il pubblico nei live e da qualche anno è tra i più richiesti nelle piazze italiane con 600 concerti all’attivo. È inoltre terzino sinistro della Nazionale italiana cantanti. Oltre all’attività di musicista è, dal 1991, al fianco del fratello Luciano con importanti iniziative, dal fan club alla comunicazione web. E’ anche scrittore: nel 2021 è uscito il libro "Salutami tuo fratello", giunto alla sua terza ristampa.

Marco, che conta oltre 61 mila followers su Instagram ed oltre 266 mila followers su Facebook, è reduce da sette anni pieni di soddisfazioni. Le sue canzoni hanno testi schietti che lo hanno portato nel 2015 al Premio Lunezia.

a.le.