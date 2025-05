Marco Sambugaro candidato per il ruolo di direttore sportivo della Pallacanestro Reggiana

Un primo contatto diretto con quella che potrebbe essere la sua prossima destinazione. Marco Sambugaro, attuale direttore sportivo di Pistoia che domenica arriverà al PalaBigi per l’ultima di campionato, è infatti il candidato principale nel ruolo di successore di Claudio Coldebella. Dopo aver incassato il no di Nicola Alberani, il club biancorosso si è infatti orientato sull’ex giocatore dell’Olimpia Milano. Un profilo che ha svolto un ottimo lavoro sia a Biella che a Pistoia, portata in Serie A due anni fa e poi condotta ai playoff da neopromossa con un budget estremamente ridotto.

In questa stagione le cose non sono andate come si sperava, ma le problematiche sono quasi tutte da attribuire alla gestione Rowan che ha creato imbarazzi e vuoti di sceneggiatura nel bel mezzo delle operazioni.

Sambugaro, così come Sartori (in uscita da Venezia e diretto a Treviso) gode poi anche della fiducia di Coldebella che verrebbe di buon occhio un suo ingresso per affiancare nella costruzione della squadra un altro caro amico come coach Dimitris Priftis. Non deve sorprendere, infatti, che sia ancora una volta il manager in uscita verso il Maccabi Tel Aviv a sorvegliare sulle prossime mosse societarie. Avere rapporti con altre realtà è una prassi ormai all’ordine del giorno per i top manager come lui e può permettere di ampliare il proprio reticolato di connessioni. Il gm biancorosso – non è un mistero nell’ambiente – lascia sempre un ottimo ricordo e non fa mai mancare buoni consigli qualora venga interpellato dalle realtà a cui è più legato (è il caso di Kazan, ma anche di Treviso, dove il presidente Matteo Contento è un altro amico fraterno).

Insomma dal conclave biancorosso uscirà certamente una figura che sarà promossa (anche) dal ‘cardinal’ Coldebella che in questo biennio ha proiettato la Reggio Emilia dei canestri ad un livello superiore grazie alla sua grande esperienza internazionale.

Tra i nomi stimati dall’ex play figura anche Marco Martelli, attuale manager di una grande azienda di dolciumi, ma anche ex direttore sportivo della Virtus Bologna e che proprio pochi giorni fa è stato uno dei relatori della serata B2B tenutasi al PalaBigi. Questo non significa che avrà un ruolo nel prossimo organigramma della Pallacanestro Reggiana, ma sarebbe certamente un nome spendibile se con Sambugaro non si dovesse trovare una ‘quadra’ che sembrerebbe imminente. Condizionale sempre d’obbligo, in queste situazioni.