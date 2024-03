Marco Sergiampietri. Tatuaggi che sfuggono alle definizioni: "Vesto la nostra psiche"

Dall’esterno richiama tante cose, dallo studio di un designer alla vetrina di un artigiano del legno, perfino lo spazio di un vivaista. Questo perché gli attrezzi del mestiere di Marco Sergiampietri non sono visibili. Occorre entrare per capire. "L’ambiente in cui lavoro, simile agli altri luoghi che amo frequentare, non segue una logica funzionale tradizionale", ammette lui, che coltiva un rapporto originale con la pelle, "nostra immagine verso il mondo".

Se non fosse per la scritta ‘Tattoo’ sovraimpressa in vetrina, si può pensare a qualcosa di totalmente diverso. Ci descrive il suo ambiente?

"Le tradizionali etichette non catturano appieno l’atmosfera del nostro spazio. Personalmente, sfuggo alle definizioni rigide. Mi piace essere flessibile, prima una cosa e poi un’altra, senza limitarmi a una sola identità. Preferisco lasciare aperte tutte le possibilità, con un senso di incompiuto/vuoto che può essere reinterpretato di volta in volta. Applico lo stesso approccio al mio lavoro di tatuatore, dove cerco di mantenere i soggetti nella loro forma integrale, riducendo al minimo la mia impronta personale, dando voce alla texture naturale dei soggetti o delle materie coinvolte".

Quando e come ha deciso di diventare tatuatore?

"Non posso parlare di decisione, credo che la mia traiettoria, come quella di ognuno fatta di contesto e di miti, ci presenti il nostro percorso senza lasciare molto spazio alle decisioni attive. Una reazione al mio ambiente e il caso sono state le spinte più significative. Il sistema scolastico profetizzava per me un percorso di incompiutezza, non è stato facile liberarsi dalle definizioni dure della scuola. Tatuare, come ogni altro mestiere artistico, valorizza le divergenze personali trasformandole in canone estetico o stile. Le stesse divergenze, invece, in sistemi più funzionali (come quello scolastico) diventano elementi di disturbo".

La natura e le sue creature, i fiori e le infiorescenze sono i protagonisti dei tattoo che realizza. Lei appare completamente fuori dagli schemi. E’ così?

"Il tatuaggio è un campo che permette molte interpretazioni personali, quindi ogni interprete crea i margini del proprio schema. Quanto ai soggetti del mio lavoro, che specifico, non sono mai scelti da me, credo rappresentino elementi profondi della nostra essenza, il nostro habitat, il nostro cibo e il nostro panorama da sempre. Forse sono simboli archetipici, manifestazioni della psiche e abitanti del nostro giardino interiore. Credo riflettano la connessione intrinseca con la nostra identità più inconscia e che rappresentarli ha più a che fare con la nostra percezione sensibile delle cose, che con un significato ben chiaro e razionale. Lasciare emergere sulla nostra pelle vegetali e animali del nostro giardino psichico dimostra la mescolanza del tutto di cui siamo composti".

Come si instaura il dialogo fra lei e i clienti e come si raggiunge la scelta finale?

"Il dialogo comincia prima dell’incontro, nel momento in cui tramite l’estetica della nostra produzione si innesca un’affinità etica. I punti di vuoto e leggerezza di questi tatuaggi lasciano al cliente ampio margine per raccontare qualcosa di sé, agli altri e a se stesso. Si disegna insieme, si traduce insieme l’idea in simbolo, ci si conosce e scambia umanità".

Che cos’è il tatuaggio?

"Ci vestiamo della nostra psiche, le forme dell’ inconscio plasmano la nostra immagine verso il mondo. Tra mille simboli, proprio quello, una moda o un modo per appartenere, una membrana fotografica che si impressiona nel paesaggio, macerie, gioia..."

Esiste un tattoo per ogni corpo oppure apprezza anche una tela bianca?

"Uscirei dalla metafora tela – artista. Il tatuaggio è solo una delle espressioni del sé. Una delle tante forme di costruzione della nostra identità. Irriducibile al rapporto che corre tra l’artista e il suo supporto. Ogni corpo ha la sua traiettoria e ogni personalità, unica per definizione, disegna immagini proprie e uguali solo a se stessa. I tatuaggi diventano quindi i segni tangibili di esperienze, passioni e momenti significativi, plasmando un racconto visuale che si evolve insieme alla persona nel corso del tempo. In questo modo, ogni tatuaggio diventa una parte integrante e in continua evoluzione della storia di chi lo porta".