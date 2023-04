Margherita Hack, la signora delle stelle

In classe, per Educazione Civica, abbiamo letto il libro ’Nata in via delle Cento Stelle’ di Federico Taddia, che racconta la vita di Margherita Hack: un’importante astrofisica italiana (1922-2013). Margherita era una bambina vivace, curiosa e piena di passioni (la Fiorentina, gli aerei e la bicicletta), che ai giochi noiosi ‘da bambina’ preferiva costruire modellini, giocare ai corsari e arrampicarsi sugli alberi. Studente dotata, nel 1937 al liceo cominciò ad appassionarsi alla fisica e alla matematica, ma nonostante ciò, al momento di iscriversi all’Università, scelse la Facoltà di Lettere perché brava nei temi.

Ben presto però – annoiata – passò a Fisica dove frequentò anche il corso di Astronomia. Per la tesi di laurea si avventurò nello studio delle Cefeidi (stelle variabili in grado di cambiare luminosità). Era il 1944: la Hack iniziava così ad occuparsi di spettrometria, attività che avrebbe proseguito per tutta la sua lunga carriera.

Leggendo le pagine del libro abbiamo scoperto in Margherita una ragazza come noi, perché piena di sogni (voleva fare la giornalista sportiva, l’atleta), di voglia di divertirsi e di essere felice. Ma anche piena di dubbi.

È un esempio di donna indipendente ed emancipata per quei tempi, valido ancora oggi. In lei abbiamo visto qualità come la determinazione nel perseguire i suoi obiettivi, la forza e la volontà nel superare gli ostacoli, l’impegno e la passione per il lavoro, la fedeltà al marito e ai suoi ideali, la serietà e la schiettezza nei rapporti con gli altri.

Non si scoraggiò quando nel 1954, entrata all’osservatorio di Merate in Lombardia, si trova a lavorare in un ambiente maschilista invidioso di quella giovane donna che lavora instancabilmente, vince borse di studio e tesse relazioni importanti.

La Hack crede nella libertà di essere se stessi e di pensiero, nella parità di genere e nell’uguaglianza.

Quando nel 1955 va negli Stati Uniti disapprova la discriminazione razziale e così sull’autobus si siede sempre di fianco alle persone di colore. Nel 1964 a Trieste è la prima donna italiana a dirigere un osservatorio astronomico, dandogli risonanza nazionale e internazionale. Al suo fianco per tutta la vita c’era sempre il marito Aldo, conosciuto da bambino, un uomo colto e ironico che anziché diventare scrittore o giornalista decise di seguire Margherita ovunque andasse per lavoro. Un ruolo insolito per un uomo quello del ‘moglio’ - come lo chiamava ironicamente chi non capiva la loro scelta. A 75 anni la Hack va in pensione, ma continua la sua opera di divulgazione scientifica nelle scuole, in programmi televisivi e scrivendo libri. È instancabile. Avremmo voluto tanto conoscere una donna formidabile come lei. La signora delle stelle.

Classe III H