’Margherita Hack, stella tra le stelle’. Il reading a Cadelbosco

La scienza e i gatti, l’atletica, la bicicletta, la passione per le stelle e l’amore per Aldo, le parolacce, il senso dell’etica: ecco le tante vite di Margherita Hack che Federico Taddia porta in scena, stasera alle 21, al teatro di Cadelbosco Sopra. ’Margherita Hack, stella tra le stelle’ è un suggestivo e coinvolgente reading musicale che ripercorre, a dodici anni dalla morte dell’astrofisica, le tappe e i messaggi fondamentali di una donna che ancora sa parlare a tutte le generazioni. Un racconto appassionante dalla viva voce di Federico Taddia, amico e collaboratore di Margherita Hack, con l’interpretazione live di una playlist dedicata alle stelle, in un’alternanza di brani famosi e altri appositamente scritti e riarrangiati.