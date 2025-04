Margini (Fdi): "La serata del Pd sulla sanità è stata un’autorete"

La serata organizzata dal Pd sul futuro del Franchini e della sanità in val d’Enza suscita le ire di Antonio Margini, presidente del circolo di Fratelli d’Italia, che parla di "irnia e pressapochismo".

"Dopo aver assistito all’evento organizzato dal Pd locale di Montecchio in una sala semi deserta e per lo più addormentata alla presenza dell’onorevole Malavasi (Pd) e della consigliera regionale Laura Arduini (Pd) – afferma Margini – Fdi rimane ancora più perplessa".

"Prima – continua – si è assistito ad un mea culpa da parte del Partito democratico dove la stessa Malavasi ha ammesso candidamente che il governo ha stanziato per la sanità 136 miliardi di euro a fronte dei 119 miliardi del 2019 proprio quando governava il Pd come nei 9 anni precedenti – vedi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte2 – poi un elogio al lavoro del ministro Schillaci ed infine un attacco senza capo né coda al governo nazionale senza mai entrare nel merito dei ticket sanitari che verranno introdotti a partire dal 2 maggio dalla Regione Emilia-Romagna a guida Partito democratico!!!".

"I ticket sanitari – aggiunge l’elesponente di Fratelli d’Italia – andranno a colpire le fasce più deboli della popolazione. Nessuna risposta è arrivata in merito ai punti nascite chiusi o in procinto di chiusura. In sostanza abbiamo assistito ad un condensato di ipocrisia e pressappochismo".