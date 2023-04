Maria Amelia Monti porta in scena Natalia Ginzburg

Stasera alle 21 al teatro di Novellara in scena "La Parrucca" e "Paese di mare", due atti unici di Natalia Ginzburg, con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta, regia di Antonio Zavatteri Alessi. Due rappresentazioni che sembrano essere l’una la prosecuzione dell’altra. In "Paese di mare" una coppia girovaga e problematica, Betta e Massimo, prende possesso di uno squallido appartamento in affitto. Ne "La Parrucca" troviamo Betta e Massimo in un piccolo albergo isolato, dove si sono rifugiati per un guasto all’auto. Prenotazioni: mail ([email protected]) o tel. 0522-655407.