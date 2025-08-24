Maria ha compiuto cento anni. Legge tutti i giorni il giornale

Maria Neroni venerdì ha raggiunto il traguardo del secolo di vita. Alla festa organizzata per la centenaria, nella sua casa situata in via di Vittorio, erano presenti oltre venti persone tra cui i figli Loredana e Gianluca, i nipoti Davide, Matteo e Andrea, i cinque pronipoti, un gruppetto di vicini di casa e anche la sindaca Roberta Ibattici. La prima cittadina Ibattici ha salutato Maria Neroni, le ha pure consegnato come regalo per il suo 100esimo compleanno il libro con le foto più belle di Albinea scattate da Primo Montanari ed è rimasta con parenti e amici al tradizionale taglio della torta. Alla fine tutti le hanno cantato ‘tanti auguri’ e lei ha ricambiato con un sorriso. Una festa certamente importante per celebrare il compleanno ‘speciale’ di Maria. La centenaria è nata il 22 agosto 1925 a Puianello nel comune di Quattro Castella e nel 1980 si è successivamente trasferita ad Albinea. Era sposata con Otello Bandini, deceduto nel 1998. "Nella sua vita – dicono dal Comune di Albinea – ha fatto prima la contadina e poi la casalinga. Ama molto il cucito e il ricamo a uncinetto, oltre alla lettura: passione che le è rimasta anche ora visto che legge il giornale tutte le mattine".

In tanti si sono complimentati con Maria per il traguardo raggiunto.

m. b.