Maria Rosaria De Micheli, l’addio nella basilica a Pieve

Si sono svolti ieri in basilica a Pieve di Guastalla i funerali di Maria Rosaria De Micheli, 85 anni, deceduta per complicazioni cliniche alla casa di riposo di Gualtieri, dove era assistita ormai da qualche tempo. Una scomparsa avvenuta esattamente alla stessa ora dello stesso giorno in cui, 23 anni prima, era morto il figlio Carlo Fronteddu, vittima di un incidente stradale a soli 35 ani di età. E nel 2007 aveva perso il marito, Salvatore, a lungo nella Guardia di finanza. Sabato si erano svolti i funerali di un fratello. Lascia il figlio Giovanni, nipoti e altri parenti.