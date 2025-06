Maria Rossi in ’Rieccomi’. Estate nella Bassa padana e comicità disarmante

L’attrice reggiana Maria Rossi, di Poviglio, torna a esibirsi "a casa", venerdì 27 giugno alle 21,30 in piazza Mazzini a Guastalla, nell’ambito della rassegna estiva della cittadina rivierasca. Maria va in scena con "Rieccomi", spettacolo scritto dalla stessa autrice e attrice comica, che porta gli spettatori in un viaggio tra esperienze personali e paradossi della vita quotidiana: l’infanzia, differenza tra vita di paese e quella di città, il periodo felice di chi è stato ragazzo negli anni 80/90, le amiche e i fidanzati, le scenate di gelosia per conto terzi, fino alla trappola di quando dicono di te "non è bella ma è un tipo" e di come si vede la vita quando si diventa mamme, i rapporti di coppia e l’amore da adulti (che poi è uguale a quando si era ragazzi) e tanto altro... Il tutto tra concetti ricchi di umorismo e ironia: "L’estate nella Bassa padana è terribile pensate che ho visto polli girare su sé stessi convinti di essere nel girarrosto", oppure "abito in un paese talmente piccolo che se starnutisco in salotto mi dicono ’salute’ in piazza".

Maria Rossi è considerata tra i personaggi più originali della risata, con il suo modo a volte aggressivo, a volta disarmante, di affrontare la realtà. A lei è stato dedicato anche un film, a raccontare successi ma anche lunghi momenti difficili della sua vita.

Antonio Lecci