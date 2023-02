Alle 18, a Librerie.coop All’Arco (in via Emilia Santo Stefano 3d), incontro con Maria Vittoria Melchioni per la presentazione del libro "Italian Fashion Cookbook". Dialoga con l’autrice Giulia Gualtieri. Moda e buon cibo sono due eccellenze che, da sempre, distinguono noi italiani nel mondo. Vecchi cliché vorrebbero i due termini in antitesi, vedrebbero modelle e stilisti nutrirsi solo di bellezza, mentre gourmet troppo poco in forma per seguire la moda. Queste due realtà sono invece frutto delle menti più creative per antonomasia: i designer e gli chef. Ingresso libero.