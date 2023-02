Marijuana al cimitero Caccia ai coltivatori

Sono in corso le indagini – per ora a carico di ignoti – relative alla coltivazione di marijuana scoperta dalla Polizia locale in un piccolo capanno eretto, tra la vegetazione spontanea, all’interno del perimetro del cimitero di Coviolo.

Le piantine sono state sequestrate, pesate e distrutte.

Come abbiamo riferito nell’edizione di ieri, rimosso anche l’allacciamento elettrico abusivo che forniva luce, calore e ventilazione all’interno del tugurio trasformato in serra.

Il blitz degli uomini del comandante Stefano Poma si deve non solo alla Squadra Antidegrado della Polizia locale, ma anche alla presenza degli agenti nel quartiere, alla loro conoscenza del territorio e delle persone che lo frequentano.

Insomma, la scoperta della serra di marijuana, in un luogo così appartato e lontano da occhi indiscreti, è frutto non di moderne tecnologie informatiche, ma dell’acume di persone in carne ed ossa, che hanno notato un via vai di persone diciamo un po’ troppo assidue nella frequentazione del grande spazio verde di via fratelli Rosselli.

Ovviamente l’attenzione della Polizia municipale si è spostata in questi giorni anche sulle altre aree cimiteriali.

Non era affatto da escludere, infatti, che gli ideatori della coltivazione – momentaneamente soddisfatti della collocazione di Coviolo – non avessero pensato di replicare le serre in luoghi analoghi.

Finora, nessun riscontro.

Coviolo e la sua serra restano, per ora, un unicum.